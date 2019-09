Ferrara | accoltella il fidanzato nel sonno poi aggredisce i carabinieri con un collo di

Fonte : fanpage

(Di lunedì 30 settembre 2019) Una donna ferrarese di 27 anni ieri mattina ha aggredito il suonelcon un coltello poi di è scagliata contro i militari che sono intervenuti per condurla in caserma. E' stata arrestata per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale e trattenuta in una camera di sicurezza.

