Debbie Harry rivela i retroscena hot di David Bowie e Iggy Pop

(Di lunedì 30 settembre 2019) Alessandro Zoppo Nell’autobiografia “Face Me”, la cantante dei Blondie racconta una serie di aneddoti bollenti sul Duca Bianco e non solo: “Le dimensioni dierano note e amava spesso tirarlo fuori, per gli uomini e per le donne”è sempre stata trasgressiva e continua ad esserlo ancora oggi. Dopo milioni di copie vendute e memorabili concerti dal CBGB di New York al resto del mondo, la cantante dei Blondie ha appena dato alle stampe l’autobiografia Face Me. Un memoir nel quale la voce del brano tormentone Call Me, celebre nella colonna sonora di American Gigolò, racconta una serie di curiosisu alcuni miti del rock. Nel 1977 i Blondie aprirono i concerti diPop conalle tastiere. Uomini da perderci la testa,la, ma anche personalità davvero sui generis. Come accadde quando i due, rimasti a secco di cocaina, si misero ...

