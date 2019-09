Andreazzoli in bilico | Preziosi e Gattuso si sarebbero sentiti prima di Lazio-Genoa

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Aurelioha già esaurito il credito di Enricoe rischia l'esonero dopo l'umiliante ko contro la. Il suoè uscito con le ossa rotte dal confronto dell'Olimpico in una sfida in cui il Grifone è apparso tremendamente fragile, rassegnato e disorientato.rischia la panchina Un risultato oltremodo negativo che ha convinto il patron del grifone a prendere in seria considerazione l'idea di cambiare tecnico. Ed ecco quindi chesbocciati i contatti con Rino, di ritorno in Italia proprio per parlare con Enricodel possibile approdo al: il presidente rossoblu proverà a convincerlo ad accettare la sua proposta nonostante le difficoltà del caso. L'ex allenatore del Milan, infatti, rischia di essere fuori portata per i rossoblu, ma il solo fatto di non aver chiuso a priori le porte lascia trapelare uno spiraglio che il...

