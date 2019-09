Morto il nipote di Snoop Dogg | aveva solo dieci giorni

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 29 settembre 2019) Novella Toloni Tragico lutto per il figlio di, Corde Broadus, che ha annunciato sui social la prematura scomparsa di suo figlio, nonchédel famoso rapper americano Il terzodi, Kia Love, èprematuramente a solidalla nascita. A darne notizia è stato il padre Corde Broadus, figlio del famoso rapper americano, attraverso i social network. "Kia ha portato tanto amore e positività in questo mondo. La sua energia vivrà per sempre e questidi amore saranno per sempre speciali per tutti noi. Amiamo la vita e coloro che amiamo mentre siamo qui sulla terra", si legge nel post commemorativo su Instagram. Poche ore dopo l'annuncio, il figlio diè tornato a parlare sui social, ringraziando tutti per i messaggi di affetto ricevuti e aggiungendo: "Penso che ci siamo persi la lezione più grande. Mio figlio ha ...

