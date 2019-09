Egitto, ong: 2.231 arresti in 8 giorni

Secondo una ong egiziana, tra il 20-28 settembre, a seguito delle proteste di piazza, sono state arrestate 2.231 persone, altre 1.198 sono state interrogate, mentre non ci sono notizie ufficiali su altre 1.024. Il centro egiziano per i diritti economici e sociali precisa che solo per 181 degli arrestati sono state formulate accuse. Intanto, la famiglia di Alaa Abdel Fattah, uno dei principali attivisti della primavera araba, denuncia che è stato rapito da una stazione di polizia, dove si trovava in libertà vigilata.(Di domenica 29 settembre 2019)