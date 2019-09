Bologna | donna muore in un incidente stradale in autostrada nei pressi di Casalecchio

Dramma in casa a Bologna - donna muore soffocata mangiando un frutto : La vittima è una donna di 66 anni che era da sola in casa al momento del fatto. La tragedia forse poteva essere evitata se la vittima fosse stata soccorsa immediatamente ma l'allarme è scattato solo diverso tempo dopo quando i familiari si sono accorti che non rispondeva al telefono. All'arrivo dei soccorsi per lei ormai non c'era più nulla da fare.Continua a leggere

Donna carbonizzata in casolare : fermato l'ex/ Bologna - aveva molestato figlia vittima : Donna carbonizzata in casolare in provincia di Bologna, fermato ex compagno mentre tentava la fuga. L'uomo denunciato per aver molestato figlia di lei.

Donna carbonizzata in un fienile a Bologna - fermato il fidanzato : La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta per omicidio e distruzione di cadavere in seguito alla morte della 32enne marocchina. Il suo compagno è stato fermato. È giallo a Castello d'Argile, in provincia di Bologna, dove il cadavere di una Donna carbonizzato è stato ritrovato in un casale abbandonato il tre settembre. Il fienile era andato a fuoco il giorno prima non si sa ancora per quale motivo.\\ In un primo momento durante le ...

Giallo a Bologna - trovato il corpo carbonizzato di una donna in un fienile. Scomparso il fidanzato : Il corpo carbonizzato di una donna è stato trovato tra i resti di un fienile andato a fuoco a Castello d'Argile, in provincia di Bologna; apparterrebbe a una trentatreenne marocchina che sovente frequentava la zona insieme al fidanzato, di cui tuttavia si sono perse le tracce. Indagano i carabinieri.Continua a leggere

Bologna - donna bruciata viva in strada : si pensa al tentato suicidio : Federico Garau La 60enne è stata rinvenuta priva di sensi all'alba. A causa delle bruciature, che interessano oltre il 90% del suo corpo, per gli inquirenti è stato difficoltoso identificarla È gravissima la donna ritrovata in fin di vita nelle prime ore della mattinata di ieri a Bologna. Col 90% del corpo ricoperto di ustioni, si trova ora ricoverata nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni ...

Shock a Bologna - in strada donna completamente ustionata e ferita gravemente : è mistero : L'allarme è scattato alle 6,30, la vittima è stata trasportata al Bufalini di Cesena .Al momento del ritrovamento la donna era in stato confusionale e completamente ricoperta di ustioni su tutto il corpo. Viste le condizioni non è stato possibile darle un nome e una identità e nemmeno stabilirne l'età. La polizia ha avviato le indagine e spera ora che qualche indizio possa arrivare dai video delle telecamere di sorveglianza della zona. Una ...