Quando Bertolucci sconfisse 5-2 Pasolini grazie ad Ancelotti

(Di sabato 28 settembre 2019) Il Fatto quotidiano racconta una storia bellissima. Con un particolare inedito. La storia è la partita giocata il 16 marzo 1975, alla Cittadella di Parma, tra i set cinematografici di Novecento e Salò o le 120 Giornate di Sodoma. Bernardo, che si ritagliò il ruolo dell’allenatore, contro Pier Paoloche – ricorda Pontiggia – un giorno rivelò a Enzo Biagi che gli sarebbe piaciuto diventare un bravo calciatore. “Dopo la letteratura e l’eros, per me il football è uno dei grandi piaceri”. Il racconto di Pontiggia è da non perdere. I due set lavoravano a poca distanza.fa tagliare alla costumista Gitt Magrini casacche viola con banda gialla “novecentesca” e, addirittura, calzini arcobaleno psichedelici per disorientare l’avversario. Finchérimase in campo, non ci fu storia. Due a zero per la sua squadra. Poi si infortunò ...

