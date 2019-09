LIVE Sampdoria-Inter | Serie A in DIRETTA | Conte sogna la sesta di fila

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASalve a tutti e benvenuti allatestuale dipartita dellagiornata diA 2019-20, laper riscattare la sconfitta contro la Fiorentina mentre l’per vincere lapartita consecutiva in campionato. Lavive un brutto momento figlio dell’ultimo posto in classifica, Di Francesco è sotto osservazione la squadra non sembra aver appreso i suoi dettami tattici e le cessioni di Praet e Andersen senza essere sostituiti adeguatamente hanno portato a questa situazione deficitaria. La difesa è il reparto che soffre di più con Murillo totalmente fuori condizione e Colley che senza Andersen non trova il suo compagno ideale, Murillo squalificato verrà sostituito dal giovane Chabot. A centrocampo ci sarà una linea a 4 con De Paoli e Murri esterni di supporto con in mezzo Ekdal e ...

