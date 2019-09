Inter da record | batte anche la Sampdoria | è la sesta vittoria di fila

Inter - ricavi record nel 2018/19 a 415 milioni : Il Consiglio d’Amministrazione dell’Inter ha discusso oggi la proposta di approvazione del bilancio chiuso lo scorso 30 giugno 2019, che sarà poi sottoposto all’assemblea dei soci prevista per fine ottobre. Secondo quanto appreso dall’Ansa e da CF – Calcioefinanza.it, il club nerazzurro ha superato per la prima volta quota 400 milioni di euro in ricavi: […] L'articolo Inter, ricavi record nel 2018/19 a 415 milioni è stato ...

Inter a caccia di record - solo due volte così bene all’inizio : il traguardo è importante - Juve permettendo… : Cinque vittorie su cinque, terzo miglior attacco e miglior difesa con solo un gol subito. Alzi la mano chi si sarebbe aspettato una partenza così forte dell’Inter. Non saranno stati in pochi (il mercato importante e la scelta in panchina hanno fatto la differenza), ma non tutti. In tanti si sono ricreduti su una compagine che, mattone dopo mattone, sta cercando di andare a caccia di record fino ad un mese fa impensabili. Già la ...

Weekend da record per DAZN con Derby Inter-Milan (in streaming e sul 209 Sky) : È stato un Weekend di grande successo per DAZN, che da venerdì a domenica ha fatto registrare un record di oltre 3 milioni di ore viste in streaming sulla piattaforma. A farla da padrone il Derby Milan – Inter di sabato scorso, che è diventata la partita più vista di sempre in streaming su DAZN, superando il match con più ore visualizzate della scorsa stagione, Inter – Juventus del 27 aprile. A ...

Vittoria Bussi - dal record dell’ora al Mondiale : “Quello che mi Interessa è avere una crescita. Per me è un ambiente tutto nuovo” : Dal record dell’ora alla convocazione per il Mondiale nello Yorkshire. La fiducia datagli dal CT Salvoldi, la tenacia, la forza, l’impegno, la precisione nell’affrontare al meglio ogni secondo di preparazione in prospettiva dell’appuntamento iridato a cronometro. Una novità e una soddisfazione immensa per Vittoria Bussi, una delle convocate per l’ormai imminente prova contro il tempo del Campionato del Mondo ...

Gli sviluppatori di Monster Hunter World parlano di Iceborne - di record di vendite e di giochi next-gen - Intervista : A marzo dello scorso anno, Monster Hunter World ha raggiunto un traguardo straordinario. Con le sue 7,9 milioni di copie vendute, è diventato il gioco Capcom più venduto di sempre, superando non solo tutti gli altri capitoli della serie Monster Hunter, ma anche tutte le incarnazioni di Resident Evil.Ad un anno di distanza dal lancio, Monster Hunter World è ancora un titolo giocatissimo che si posiziona costantemente nella top 10 dei più giocati ...

Lascia Internet acceso per 4 ore durante un viaggio all'estero : bolletta record da 16mila euro : Ha Lasciato internet acceso per 4 ore durante un viaggio all’estero dimenticandosi di spegnere la linea e si è visto recapitare dalla Tim una bolletta record da 16 mila euro. Questa brutta avventura è successa al titolare di una agenzia immobiliare del centro storico veneziano. Come riporta La Nuova Venezia, l’ingente fattura gli è arrivata recentemente e si riferisce al mancato spegnimento della rete internet durante una trasferta di lavoro in ...

Social - record di Interazioni per la finale di Champions : La finale di UEFA Champions League ha superato il record di oltre 1 miliardo di interazioni sui Social network, consolidandosi come il più grande evento sportivo annuale del mondo. Come spiega la UEFA, dati alla mano la finale della più importante competizione calcistica mondiale per club ha superato di oltre il 30% tutti gli altri […] L'articolo Social, record di interazioni per la finale di Champions è stato realizzato da Calcio e ...

L’uomo del giorno – Ramon Diaz - attaccante dell’Inter dei record targata Trapattoni : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è il compleanno di Ramon Diaz, talento argentino e vecchia conoscenza della Serie A, spegne oggi 60 candeline. Si trattava di un attaccante sempre molto apprezzato dal pubblico italiano, arriva nel nostro campionato dopo essere cresciuto calcisticamente nel River Plate, protagonista di una media gol impressionante, òa svolta, a livello internazionale, arriva nel Mondiale ...

Basket - clamoroso tonfo del Team USA in vista dei Mondiali : l’Australia Interrompe la striscia record degli americani : La formazione di Popovich si arrende agli australiani, interrompendo così una striscia di 78 successi consecutivi iniziata nel lontano 2006 Il Team USA torna ad assaporare l’amaro gusto della sconfitta, cedendo in amichevole all’Australia davanti a oltre cinquantamila spettatori. Una battuta d’arresto indolore, che interrompe però una striscia record di 78 vittorie consecutive, iniziata nel lontano 2006 dopo il ko che gli ...

Incendi record in Amazzonia : perché è un dramma per l’Intero Pianeta : La Foresta Amazzonica è attraversata da roghi devastanti ed esposta a un processo di disboscamento a ritmi allarmanti, che si stanno traducendo in dati senza precedenti. In molti puntano il dito contro le politiche antiambientaliste del nuovo presidente Jair Bolsonaro, che avrebbero favorito attività di distruzione legali e illegali. Ecco perché l'Amazzonia in fiamme è un dramma per l'intero Pianeta.Continua a leggere

Lukaku all’Inter – E’ record per il club nerazzurro : E’ fatta per Lukaku all’Inter. Nei giorni scorsi c’era stato anche in debole inserimento del Napoli ma la trattativa con l’Inter era quasi definita. Il nazionale belga è arrivato nella notte a Milano. Lukaku Inter – Si chiude un capitolo della girandola attaccanti, Romelu Lukaku sosterrà oggi visite mediche. L’arrivo dell’attaccante potrebbe sbloccare il futuro di Mauro Icardi. Ecco quanto ...