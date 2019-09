Roberta Lombardi | attacco surreale a Matteo Salvini | Poltrone | ecco perché non è

Roberta Lombardi su Alessandro Di Battista : "Strumentalizzato da chi ama la Lega" : Non ha senso aver appoggiato il governo con la Lega e ora non sostenere quello con il Pd perché "sono rimasta all'idea che destra e sinistra a livello ideologico sono uguali: noi dobbiamo vedere con chi riusciamo a realizzare i nostri impegni". Roberta Lombardi, ex candidata grillina nel Lazio, usa

Cosa ha aggiunto Roberta Lombardi sulla futura alleanza tra M5s e Pd : “Ora serve un'alleanza non solo per sconfiggere l'avversario ma per costruire una visione di Paese che in tanti punti, almeno sulla carta, coincide con quella del Pd”. Lo sostiene Roberta Lombardi, capogruppo 5Stelle nel Consiglio regionale del Lazio in un'intervista a La Stampa. Secondo Lombardi, infatti, “il percorso unitario è preferibile, e non solo per battere qualcuno, ma per la costruzione di un progetto”. Dopo 14 mesi con la Lega ...

Roberta Lombardi : "Le liste civiche sono un progetto di Beppe Grillo - allarghiamo il patto con il Pd" : Un patto civico tra Pd e Movimento cinque stelle in vista delle elezioni regionali in Umbria, un "obiettivo molto ambizioso", "dobbiamo lavorarci con il rispetto e l'attenzione che i cittadini umbri meritano". Roberta Lombardi, capogruppo M5s nel consiglio regionale del Lazio, spiega in una intervis

"Mai più col la Lega" dice la grillina Roberta Lombardi : “Con la Lega non si può assolutamente tornare, non potremmo mai più fidarci di chi ha aperto una crisi di governo senza alcuna ragione”. Roberta Lombardi, prima capogruppo alla Camera del Movimento, volto dell'ormai celebre streaming con Pier Luigi Bersani, oggi capogruppo 5Stelle alla Regione Lazio, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano in edicola racconta di essere una gran tifosa dell'accordo di governo di governo con il Pd. Il motivo ...

"Di Maio non sieda nel governo". La M5s Roberta Lombardi invita a trovare l'accordo con il Pd : “Ritengo che i nomi di primo piano di Pd e M5s non dovrebbero far parte di un eventuale nuovo governo. Potrebbero essere divisivi. Ora servono responsabilità e coraggio”. Roberta Lombardi, M5s favorevole all’accordo con i dem, colei che ridicolizzò Pier Luigi Bersani sei anni e passa fa con lo streaming, elegantemente consiglia a Di Maio (e Zingaretti) di non prendersi poltrone. In una intervista sul Fatto ...