Fonte : ilmattino

(Di venerdì 27 settembre 2019) Gli agenti del Commissariato Ponticelli hanno sorpreso una donna all?interno del reparto di cardiologia dell?delche stava raccogliendodai degenti e dai loro...

M5SCampaniaNews : La truffa. Napoli: in camice bianco, raccoglieva soldi per beneficenza all'Ospedale del Mare. Ma era una truffatri… - Notiziedi_it : Napoli: in camice bianco, raccoglieva soldi per beneficenza all'Ospedale del Mare. Ma era una truffatrice… - ant_boemio : RT @mattinodinapoli: Napoli: in camice bianco, raccoglieva soldi per beneficenza all'Ospedale del Mare. Ma era una truffatrice https://t.c… -