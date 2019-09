Impossibile sbloccare i Google Pixel con il PIN | dispositivi fuori uso

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019) Come emerso sulle pagine del forum di supporto, isembrano soffrire di un bug che ne inibisce il regolare funzionamento. In buona sostanza, una volta inserito il PIN di sblocco, il device, invece di accedere alla schermata principale, mostra nuovamente quella di blocco. Il disturbo pare ricollegarsi ad uno degli ultimi upgrade effettuati, e sembra aver colpito soltanto gli utenti che utilizzano, come misura di sicurezza, i PIN numerici. Purtroppo non c'è modo di aggirare il problema se non quello di intervenire con un ripristino forzato, che purtroppo andrà a causare la perdita dei dati personali presenti in memoria (sempre che non ne abbiate conservata, come si dovrebbe sempre, una copia di backup abbastanza aggiornata). Il vostronon ha ancora mostrato cedimenti di questo genere? La prima cosa da fare è quella di procedere immediatamente alla ...

