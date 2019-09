Conte | Giovani straordinari | massimo impegno per soluzioni

Conte : "Giovani straordinari - mi impegno" : 15.48 "Sono straordinarie le immagini delle piazze di #fridaysforfuture, con così tanti giovani che partecipano con tale passione. Da parte mia e del governo c'è il massimo impegno a tradurre questa richiesta di cambiamento in soluzioni concrete." Lo scrive su twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commentando la folla di giovani nelle piazze per le manifestazioni in favore dell'ambiente. E ha aggiunto:" Abbiamo tutti una grande ...

Governo Conte 2 - sondaggi : piace ai giovani tra i 18 e i 23 anni e al ceto medio. Il nuovo esecutivo premia il Pd che sale al 22 - 1% : Il nuovo esecutivo giallorosso piace ai giovanissimi e fa bene soprattutto al Pd. È la fotografia che emerge dall’ultimo sondaggio di Swg, realizzato tra il 4 e il 9 settembre. Secondo la società di ricerca, infatti, il Conte 2 è apprezzato dal 31 per cento degli italiani, e tra questi domina la cosiddetta Generazione Z, cioè i nati dal 1996 in poi. Il 48 per cento di loro, infatti, alla domanda se il nuovo Governo “sia una soluzione ...

