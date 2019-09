“Si è sposato in gran segreto” Gabriel Garko | spunta le fede Ora torna tutto!

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2019) Ma si è? Parliamo di nuovo diche solo nello scorso mese di giugno, aveva dichiarato di essere fidanzato e di pensare al matrimonio. Tuttavia, l’attore aveva precisato che, nel caso, la cerimonia sarebbe stata organizzata nel più completo silenzio, lontano da occhi indiscreti. In ogni caso, l’artista non aveva svelato nulla della sua dolce metà, sostenendo di volerne preservare la privacy. “Posso solo dire che sono contento e appagato. Voglio vivere la mia vita privata senza il giudizio di nessuno”, aveva precisato ancoranell’intervista a “Chi”. E in effetti riguardoe Rossi, lo ha definito come un amico speciale al quale tiene molto. “Passo il tempo con chi mi fa stare bene, non credo alle differenze come quella anagrafica. So che a molti piacerebbe saperlo, al di là del fatto che io sia gay o meno. La questione è che un tale argomento così ...

zazoomnews : Gabriel Garko si è sposato in segreto: spuntano le foto della fede - #Gabriel #Garko #sposato #segreto: - zazoomblog : Gabriel Garko si è sposato in segreto: spuntano le foto della fede - #Gabriel #Garko #sposato #segreto: - comeunasteroide : Sono proprio cretina credevo che un mio prof si fosse sposato ed ero tipo OMGGGG perché aveva messo una foto profil… -