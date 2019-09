Miur giustifica | nell’autonomia scolastica | gli studenti che parteciperanno a sciopero su

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Roma – Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha annunciato di aver firmato una circolare per invitare le scuole a considerareti glichealloper il clima, previsto in tutto il mondo il prossimo 27 settembre. Un primo passo quello del Ministro -dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale – ma che non ci soddisfa in pieno, noi riteniamo infatti di primaria rilevanza educativa coinvolgere glie quindi la scuola nel cambiamento dei modelli di comportamento sociale per imparare a prenderci cura del nostro mondo. Di fatto ilha quindi solo consigliato ai dirigenti scolastici di considerare assenzata per lodel 27 settembre, in realtà, in ottemperanza all’autonomia, spetterà quindi ai collegi dei docenti stabilire ...

