L’influenza è già arrivata - Isolato il primo virus stagionale : ContagioArtromialgiaAstenia post influenzaleComplicanzeFebbreÈ già arrivata L’influenza. L’università di Parma è riuscita a isolare il primo virus influenzale della stagione 2019-2020. È di tipo B. Il virus è stato identificato e isolato su un tampone faringeo fatto su una bambina di 6 anni ricoverata con febbre e mal di gola. Significa che il virus è già presente anche se siamo appena all’inizio dell’autunno. È la dimostrazione che la ...

Ambon (Isola) : Ambon (in italiano Ambòina) è un'isola dell'arcipelago delle Molucche, nel Mar di Banda, in Indonesia. Situata a sud-ovest dell'isola di Seram, appartiene amministrativamente alla provincia...

Sta arrivando l'influenza : già Isolato il primo virus : In Italia, l'influenza sta già arrivando. I ricercatori di Parma hanno già isolato il primo virus, trovato in una bambina di sei anni. Si tratta di un virus di specie B, uno di quelli che circoleranno nella prossima stagione. Non è detto, però, che l'epidemia influenzale si sviluppi prima del previsto, perché il virus per circolare ha bisogno di determinate condizioni meteorologiche, quali il freddo. Tuttavia, il precoce isolamento del virus B ...

Dna - 75 anni fa l’esperimento che rivoluzionò la genetica. Ma il genio non è mai Isolato : Ricorre quest’anno il settantacinquesimo anniversario della scoperta della funzione del Dna ad opera di Avery, McLeod e McCarty. Gli anniversari sono occasioni per rivedere il passato alla luce del presente e, quindi, in una prospettiva che risultava inaccessibile al momento dell’evento considerato. Per questo ci aiutano anche a giudicare meglio gli eventi del presente, evitando facili entusiasmi o affrettate indignazioni. La ...

Gather Venice - la manifestazione culinaria in programma dal 26 al 29 Settembre sull’Isola delle Rose : Venezia capitale gourmet nell'ultimo weekend di Settembre. Per il secondo anno consecutivo il pluri-premiato JW Marriott Venice Resort & Spa, gioiello dell’ospitalità di lusso situato sull’Isola delle Rose, è la location esclusiva del Gather by JW, l'evento che riunisce i migliori chef, sommelier e talenti culinari italiani e internazionali. Organizzato in collaborazione con Food & Wine, il festival ...

L’Isola di Pietro 3 anticipazioni : Elena e Valerio nuova coppia? : Trama L’Isola di Pietro 3, una nuova storia d’amore? Elena Sereni sola senza Alessandro Ferras: il futuro della donna dopo la tragica notizia Preparatevi a grandi colpi di scena! Nella terza stagione de L’Isola di Pietro, Elena Sereni potrebbe sorprendere tutti innamorandosi di un nuovo personaggio, che smuoverà le acque (eppure parecchio!) a Carloforte, luogo […] L'articolo L’Isola di Pietro 3 anticipazioni: Elena ...

L’Isola di Pietro 3 Backstage con Gianni Morandi : L'Isola di Pietro 3 il Backstage Canale 5 ha mandato oggi a pranzo il Backstage de “L’Isola di Pietro 3” (vedi le foto dal set). Gianni Morandi racconta la storia della Madonna degli schiavi di ...

Eurogames - Alvin bacchetta Ilary Blasi e pensa all’Isola dei Famosi : Alvin, la frecciata a Ilary Blasi dopo Eurogames: “Ha un sacco di paturnie” Reduce dal successo di Eurogames, il programma del giovedì sera di Canale5 che ha rivisitato Giochi senza frontiere, Alvin ha rotto il silenzio sulle pagine della rivista Chi. Il conduttore ha parlato senza freni di Ilary Blasi, dell’Isola dei Famosi e di una possibile conduzione del Festival di Sanremo. Proprio riguardo alla conduzione della kermesse ...

Orrore all’Isola d’Elba - 25enne stuprata per tutta la notte per un debito di 30 euro : La vittima di origini nigeriane, era arrivata sull'Isola toscana in cerca di lavoro e si era affidata ad alcuni connazionali che risiedono in zona su consiglio di alcuni parenti. Un trentenne ha finto di aiutarla ma poi ha preteso la restituzione dei 30 euro che lui aveva speso per lei arrivando a picchiarla e stuprarla.Continua a leggere

Influenza : Isolato a Parma il primo virus della stagione : Influenza a settembre. Il primo virus della stagione, di specie B, è stato identificato a Parma da un tampone faringeo di una bambina di 6 anni ricoverata nel reparto di Pediatria generale e d’urgenza dell’azienda ospedaliero-universitaria. La piccola paziente – riferiscono dall’ateneo di Parma – era stata ricoverata con febbre e mal di gola riferita a una generica affezione dell’apparato respiratorio, per la ...

I grillini Isolano Di Maio ma lui minimizza : Luigi Di Maio, defenestrato da Palazzo Chigi e messo sempre più in ombra da Giuseppe Conte, relegato al Ministero degli

#Riccanza Deluxe - Aaron Nielsen a Blogo : "Dopo l'Isola dei Famosi è il programma perfetto per far vedere chi sono davvero" (video) : Durante il FeST, il festival delle serie tv, che si è tenuto, lo scorso weekend, a Milano, abbiamo incontrato Aaron Nielsen, uno dei protagonisti di #Riccanza Deluxe, in partenza dall'8 ottobre 2019, in seconda serata, su Mtv.prosegui la lettura#Riccanza Deluxe, Aaron Nielsen a Blogo: "Dopo l'Isola dei Famosi è il programma perfetto per far vedere chi sono davvero" (video) pubblicato su TVBlog.it 23 settembre 2019 17:51.

Si è sposato! Nozze da sogno e tantissimi concorrenti dell’Isola dei Famosi a festeggiare la coppia : Il vincitore dell’Isola dei Famosi ha mantenuto la promessa e sposato la sua compagna e madre dei suoi due figli. Ovviamente alla presenza di molti ex compagni d’avventura del reality Mediaset. Lui è Marco Maddaloni, il judoka napoletano che proprio nel corso della finalissima dell’Isola, aveva chiesto la mano della sua Romina Giamminelli davanti ad Alessia Marcuzzi e al pubblico. Succedeva ad aprile scorso e ora, dopo 5 mesi, i due si sono ...

L’Isola di Pietro 3 storia - Alessandro che fine ha fatto davvero? : Anticipazioni L’Isola di Pietro 3, il destino di Alessandro Ferras: cosa gli succederà davvero? Alessandro Ferras è il grande assente della terza stagione de L’Isola di Pietro. Cosa gli succederà? Non mancano le nuove anticipazioni sulla serie Tv con Gianni Morandi protagonista, che ci permettono di capire meglio parte della storia. Alcune settimane fa, attrici […] L'articolo L’Isola di Pietro 3 storia, Alessandro che ...