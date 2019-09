Il multiplayer di Death Stranding non richiederà un abbonamento PlayStation Plus

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 26 settembre 2019) Per chi non lo sapesse,offrirà un'esperienzapiuttosto diversa da quella a cui la maggior parte dei giocatori è abituata, e mentre non ci sarà nessun avversario o cooperazione, molti hanno ipotizzato che l'online potrebbe influire pesantemente sul titolo e che quindi sarà necessario un. Bene, ora apprendiamo che l'atteso gioco nonun.Nella pagina di preordine dell'edizione limitata di PS4 Pro a temasu GAME UK, si legge chiaramente che "non richiede l'".Leggi altro...

Eurogamer_it : Abbonamento #PlayStationPlus non necessario per il multiplayer di #DeathStranding. - Multiplayerit : Death Stranding, l'online non richiederà l'abbonamento a PS Plus - Multiplayerit : Death Stranding è in gold: sviluppo concluso, si prepara già al lancio -