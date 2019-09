Golf – Alfred Dunhill Links Championship | Justin Walters in testa dopo il primo giro

Fonte : sportfair

(Di giovedì 26 settembre 2019) Dodicesimo posto per l’azzurroildel torneo scozzese, inil sudafricanoNino Bertasio ha iniziato al dodicesimo posto con 66 (-6) colpi l’(European Tour), che si sta disputando in Scozia, sui tre percorsi dell’Old Course di St. Andrews, di Carnoustie e di Kingsbarns, tutti par 72, dove il leader è il sudafricanocon 63 (-9). Nel torneo che si disputa con formula pro am (un pro e un dilettante), con taglio54 buche che lascerà in corsa i primi 60 concorrenti e le prime 20 squadre in graduatoria, Andrea Pavan è 28° con 68 (-4), Guido Migliozzi e Renato Paratore sono 53.i con 69 (-3) ed Edoardo Molinari 121° con 72 (par)., 39enne di Johannesburg con due successi sul Sunshine Tour, ha realizzato nove birdie sul tracciato di St. Andrews, ma la prodezza gli ha reso un solo colpo di ...

zazoomblog : Golf European Tour 2019: cinque italiani e tanti big in Scozia c’è l’Alfred Dunhill Links Championship - #European… - zazoomnews : Golf European Tour 2019: cinque italiani e tanti big in Scozia c’è l’Alfred Dunhill Links Championship - #European… - GolfToday_it : Alfred Dunhill Links Championship al via con Vip e personaggi famosi dello sport e dello spettacolo… -