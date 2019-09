“Che umiliazione…” Raffaella Fico e la piccola Pia | “La peggiore che una donna possa

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2019) Quel dolore fu tremendo per, che ci ha messo del tempo prima di superarlo e poter andare definitivamente avanti. La showgirl campana torna a parlare della figlia Pia al programma ‘Storie Italiane’ di Eleonora Daniele dell’ex fidanzato Mario Balotelli e si sofferma su un aspetto che le ha causato un fortissimo malcontento: “La vicenda del test del Dna penso sia stata la più grande umiliazione che unasubire. Oggi se ci penso non mi fa più male – precisa la-, mi chiedevo cosa avessi fatto di male, perché proprio a me. Quando è arrivata Pia ho scelto di fare la mamma a tempo pieno, grazie anche all’aiuto della mia famiglia”. Ma come sono attualmente i rapporti con il calciatore del Brescia?risponde senza alcun problema alla domanda.“Non ci sarà tra noi un ritorno di fiamma, ma oggi comunque ho perdonato Mario per amore di mia figlia – ha ...

ilbolly : @CittaCazzate @Malafatta Che umiliazione - neonwanderer : Vabbè vedremo i risultati onestamente spero di non essere quella col punteggio più basso della classe lmao che umiliazione - ant9521 : @Riccardoriserva Madonna che umiliazione -