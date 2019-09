Bargiggia chiede le scuse dei napoletani in un tweet

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il giornalista Paolo, tramite indal suo profilo ufficiale, lancia la sfida aisise i tifosi del Napoli siano uomini tali da scusarsi per gli insulti ricevuti dopo la sfida contro il Liverpool. IlDALLA PARTE DELLA VERITÀ SENZA PAURA:pali e occasioni a parte nel ko col @CagliariCalcio; ma iche, dopo la vittoria sul @LFC mi insultavano per mio giudizio onesto su @MrAncelotti, adesso saranno così uomini da scusarsi per il loro vomito versato? @sscnapoli — Paolo(@Paolo) September 25, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SUL CALCIO NAPOLI CLICCA QUI Ti potrebbe interessare: Corbo: “Lozano bocciato. Allan gioca solo in eurovisione?” Maran a Sky: “All’87’ quattro calciatori ad attaccare la porta vuol dire tanto” Napoli-Cagliari, le pagelle di Forzazzurri: Insigne disastroso, Koulibaly perde la ...

enzoberry61 : @ArturoMinervini @Paolo_Bargiggia Scuse?? Quello sfigato incompetente non lo farà mai perché e’ convinto della sua… - tano2763 : RT @Paolo_Bargiggia: È proprio tutto un Circo Equestre...Con le dovute scuse ai poveri cavalli... Giornalismo e cultura sportiva ridotti a… - EttoreTreglia : RT @Paolo_Bargiggia: È proprio tutto un Circo Equestre...Con le dovute scuse ai poveri cavalli... Giornalismo e cultura sportiva ridotti a… -