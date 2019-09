Tragico scambio d’identità in ospedale | medico pratica l’aborto sulla donna sbagliata

Fonte : attualitavip.myblog

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Era andata in quella clinica solo per avere degli integratori. Quando ne è uscita, aveva perso il bimbo che portava in grembo. Unin Corea del Sud ha effettuato un aborto su una, confondendola con un’altra che, invece, aveva richiesto di essere sottoposta alla procedura. La vittima della drammatica vicenda era incinta di sei settimane e si era presentata in una clinica di Gangseo, un distretto della capitale Seul, per avere degli integratori alimentari, ma poco dopo si è ritrovata su un lettino dove un’infermiera le ha iniettato un anestesico al posto degli integratori che le erano stati promessi. Poco dopo un ginecologo ha eseguitoe laè stata dimessa. Solo alcune ore dopo la paziente, che aveva appena ricevuto la notizia di essere incinta, si è presentata in clinica con un’emorragia. Dopo i primi momenti di caos tutto è stato chiaro: per un...

