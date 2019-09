Sky | Ugolini | “Napoli-Cagliari | possibili sette cambi | Hysaj un’opzione…”

Sky - Ugolini : “Castel Volturno - da valutare le condizioni di due azzurri : formazione diversa…” : Ugolini da Castel Volturno Massimo Ugolini , di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal centro sportivo del Napoli di Castel Volturno : “Da valutare le condizioni di Allan e Manolas che potrebbero aver recuperato. Probabile il ritorno di Mertens e Lozano con il belga che è con Llorente il più in forma. Nove Gol per il belga al Cagliari. Ci sarà Callejon insieme ad Insigne. Napoli che non sarà come quello di Lecce nella formazione ...

Sky - Ugolini : “Giusta la decisione del Napoli su James - non gioca da due anni. Llorente la soluzione…” : Ugolini commenta il mancato arrivo in azzurro di James Rodriguez Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mancato arrivo in azzurro di James Rodriguez ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha detto: “Sono d’accordo con la società che ha deciso di non prendere James, non puoi spendere 42 mln su un giocatore che non gioca da due anni, è un rischio eccessivo. E’ ...