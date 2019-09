Elettriche | - LeasePlan | lettera all' Europa | servono più colonnine

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 25 settembre 2019)accelera sulle auto a batteria. Dopo aver sposato liniziativa EV100, con cui le aziende aderenti si impegnano a implementare una flotta completamente elettrica entro il 2030,anticipa l'obiettivo al 2021 e scrive alla Commissione europea chiedendo un impegno per lo sviluppo della rete di ricarica. Nella, scritta dall'ad Tex Gunning assieme ai top manager della coalizione We Mean Business e di Arcadis, l'azienda olandese di noleggio a lungo termine sollecita un intervento di Bruxelles per far sì che le stazioni di ricarica diventino un milione entro il 2025. Laè giunta sulle scrivanie della politica proprio alla vigilia del vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e segue la pubblicazione del nuovo EV Charging Index realizzato proprio da, il quale rivela l'urgente necessità di investimenti nell'infrastruttura pubblica di ...

