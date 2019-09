Di Maio | “Firme di 70 senatori contro di me? Malinteso E’ la procedura per modificare lo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “Firme di 70di me? E’ un. E’ unainterna perlo statuto del gruppo”. Luigi Di, intervenendo da New York dove è impegnato per l’assemblea generale dell’Onu, ha confermato la notizia delle tensioni all’assemblea dei5 stelle, ma ha anche negato che ci sia in corso una rottura tra i parlamentari. “Sono stato eletto capo politico con l’80% di preferenze”, ha detto intervistato da RaiNews 24, “non con il 100% ed è giusto che ci sia chi non è d’accordo ma far passare quelle 70 firme per 70 firmedi me… Ci sono persone che potrei definire amiche e con cui lavoro ogni giorno che mi hanno chiamato e mi hanno detto che è un grande: ‘non èdi te ma per rafforzare il gruppo parlamentare'”. La raccolta firme è stata fatta dal ...

