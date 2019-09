DAZN1 è arrivato su Sky | tutte le info su costi e attivazione

Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Come vederesu Sky – Il canaleha preso il via su Sky a partire dal 20 settembre. Così la piattaforma di sport in streaming DAZN ha deciso di portare il meglio dei propri contenuti anche su satellite (CLICCA QUI PER LA PROGRAMMAZIONE). Visibile al canale 209 (e sul 212 in caso di … L'articolosu Sky:lesu

DAZN_HELP_ITA : @107DELPIERISTA Dunque hai fatto richiesta per l'attivazione del canale DAZN1 su - LucaPicafizz : RT @francordella: Ho aderito alla promozione sky-dazn nella sezione fai da te ormai 4 giorni fa ma non mi è mai arrivato il codice via sms.… - francordella : Ho aderito alla promozione sky-dazn nella sezione fai da te ormai 4 giorni fa ma non mi è mai arrivato il codice vi… -