Clima | Marevivo | “Serve un accordo concreto che metta al centro gli oceani”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) In seguito al rapporto pubblicato oggi dall’Ipcc ‘Special report on the Ocean and Cryosphere in Changingte’,fa appello alla comunità internazionale affinché “mari e oceani vengano messi aldelle azioni di contrasto ai cambiamentitici”. Quando sono in buona salute, mari e oceani giocano un ruolo fondamentale nel regolare ildel Pianeta – ricorda– Il 98% dello spazio abitato dalla vita è mare. L’oceano produce oltre il 60% dell’ossigeno che respiriamo, con una funzione paragonabile a quella delle foreste tropicali, e assorbe circa un terzo dell’anidride carbonica in eccesso immessa nell’atmosfera dalle attività antropiche. Queste ultime provocano l’aumento della temperatura del Pianeta, alterano gli habitat di moltissime specie vegetali ed animali, determinando così una ...

