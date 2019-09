Parma | D’Aversa alla vigilia | assenti | turnover e prossimo avversario

Lazio-Parma - D’Aversa : “Affrontiamo una squadra forte. Gli errori di Karamoh? Fanno parte dell’età” : “La Lazio viene da due gare dove il risultato finale l’ha vista penalizzata, avendo perso sia contro la Spal che contro il Cluj in Europa League, ma credo che avesse il controllo di entrambe le gare”. Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, si aspetta tutt’altro che un avversario in difficoltà. “Alcune dinamiche possono influenzare il risultato finale, per noi è importante essere consapevoli del fatto ...

Probabili formazioni Lazio-Parma : importanti recuperi per Inzaghi e D’Aversa : Probabili formazioni Lazio-Parma – Continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di lasciare indicazioni per il proseguo della competizione. A chiudere la giornata un match importante, quello tra Lazio e Parma. Momento di crisi per i biancocelesti che sono reduci da un doppio ko, il primo in campionato contro la Spal, il secondo in Europa League. Avvio non entusiasmante per il Parma, la ...

Udinese-Parma - tutto l’entusiasmo di D’Aversa : Tudor recrimina : “Il Parma ha fatto tre tiri e tre gol con Gervinho che ha vinto la partita da solo. Si tratta di una sconfitta brutta, ma deve essere una lezione per il futuro”. Delusione per l’allenatore dell’Udinese Igor Tudor dopo la sconfitta della sua Udinese contro il Parma. “Oggi in attacco abbiamo avuto una giornata storta e la porta sembrava stregata – ha spiegato il tecnico dell’Udinese ai microfoni di ...

Udinese-Parma - le formazioni ufficiali : D’Aversa conferma l’attacco : Udinese-Parma, formazioni ufficiali – C’è anche la sfida tra friulani e ducali in programma tra le sei che chiudono la seconda giornata di Serie A. Partenza diversa in campionato, vittoria per i bianconeri e sconfitta per i gialloblu. La compagine di Tudor ha avuto la meglio col minimo sforzo di uno spento Milan grazie al gol del neo acquisto Becao, l’undici di D’Aversa si è dovuto invece arrendere alla Juventus che ...

Udinese-Parma - le conferenze della vigilia di D’Aversa e Tudor : “L’Udinese viene da un risultato positivo, affronteranno la gara con entusiasmo e consapevolezza, hanno concesso poco al Milan partecipando in dieci uomini alla fase difensiva e compattandosi. Hanno vinto su situazione da calcio d’angolo e noi abbiamo perso su angolo, questo dimostra l’importanza del preparare il particolare: quel che conta e’ l’interpretazione e come si affrontano le singole ...

Parma-Juventus - le parole di D’Aversa : “C’è rammarico - avremmo meritato il pareggio” : Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta della sua squadra contro la Juventus. Parma-Juventus 0-1, le pagelle di CalcioWeb: ottimo Chiellini [FOTO] “C’è rammarico per il risultato, non posso rimproverare nulla alla squadra, nel secondo tempo avremmo meritato il pareggio. Siamo comunque soddisfatti della prestazione. Il secondo anno in Serie A è quello ...

Curiosità - D’Aversa richiamato dall’arbitro Maresca in Parma – Juventus - il motivo è sorprendente : L’arbitro del match, il signor Maresca della sezione di Napoli, si è avvicinato verso la panchina dei ducali e ha ordinato al tecnico gialloblù D’Aversa il cambio di camicia. Questo perché la camicia bianca del tecnico a detta del direttore di gara, avrebbe potuto confondersi con le maglie bianche con croce blu dei ducali. Sorpreso forse dalla richiesta di Maresca, l’allenatore del Parma è corso a sostituire la sua ...

A Parma D’Aversa costretto a cambiarsi la camicia bianca (si confondeva con le maglie) : Il campionato comincia con un episodio abbastanza singolare. L’allenatore del Parma D’Aversa indossa la camicia bianca che, secondo gli arbitri, si confondeva con la casacca della sua squadra e al decimo del primo tempo è stato costretto a rientrare nei spogliatoi per cambiarsi. Non avevamo mai visto una cosa del genere. Quindi gli allenatori di Real Madrid e Cesena, giusto per fare due nomi, ci sarebbe anche il Tottenham e ...

Parma-Juventus - le parole di D’Aversa alla vigilia : “Servirà una gara perfetta - il pubblico sarà fondamentale” : “La Juventus domani cercherà di fare la partita, fraseggiando molto. Oltre all’organizzazione di squadra ci sono pure i singoli: dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra molto forte. Dobbiamo essere noi i primi convinti di poter fare risultato: il 100 per 100 potrebbe non bastare. L’aiuto del pubblico sara’ fondamentale per spingere i ragazzi”. Così, in conferenza stampa, alla vigilia ...

Juventus - il Parma ai raggi X : velocità ed esperienza le armi di D’Aversa : Parma-Juventus sarà il primo test nel campionato di Serie A 2019-2020 per le due squadre. Al Tardini, gli emiliani proveranno a piazzare la prima sorpresa stagionale mettendo sul piatto un 4-3-3 tutto velocità in attacco e con una difesa fondata sul carisma e l’esperienza dei suoi interpreti. Il giovane tecnico D’Aversa, dopo la passata annata da esordiente nel massimo campionato in cui ha salvato agevolmente la sua neopromossa, ha tutta ...

Parma - Inglese avverte la Juventus : “proverò a fare gol” - le indicazioni di D’Aversa : “Apriremo il campionato contro una grande squadra, ci proveremo come l’anno scorso cercando di fare risultato ad ogni costo”. Sono le dichiarazioni di Roberto Inglese, attaccante del Parma, intervenuto ai microfoni di Sky in vista dell’esordio in campionato contro la Juventus, partita difficile ma l’obiettivo è conquistare un risultato positivo. “Sicuramente è meglio affrontarli subito che nel corso del ...