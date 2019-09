Omelia del 24 Settembre 2019

Fonte : preghiamoinsieme

(Di martedì 24 settembre 2019) Giorno liturgico: Martedì, XXV settimana del Tempo Ordinario Testo del Vangelo (Lc 8,19-21): In quel tempo, andarono a trovare Gesù la madre e i fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fu annunziato: «Tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti». Ma egli rispose: «Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». «Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica» Oggi, leggiamo uno splendido brano del Vangelo. Gesù non offende per nulla sua madre, visto che Lei è la prima ad ascoltare la Parola di Dio e da Lei nasce Colui che è la Parola. Allo stesso tempo è colei che ha compiuto perfettamente la volontà di Dio « Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1,38), risponde all’angelo ...

