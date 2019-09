Non accontentarti mai delle briciole di un amore non corrisposto

Fonte : dilei

(Di lunedì 23 settembre 2019) Non fatelo mai: non accontentavinelle relazioni, che siano di amicizia o di, voi valete molto di più. Come donne, avete il diritto e il dovere di pretendere un rapporto sentimentale che sia alla pari. Nessuna richiesta, niente tira e molla o suppliche varie: si corre alla stessa velocità, e se qualcuno resta dietro, lasciatelo lì dov’è. La vita ci ha concesso il dono più importante di tutti e abbiamo il dovere di non sprecarlo con chi non ci vuole o non è sicuro di voler restare al nostro fianco. Quel limbo di incertezza in cui le persone ci lasciano, mentre sono presi da altre mille cose in cui noi non rientriamo, non porta a nulla se non a delusioni molto più grandi di quelle che possiamo immaginare. Se state vivendo una situazione del genere tutto quello che dovete fare è interiorizzare l’intera vicenda, prendervi del tempo per riflettere e chiedervi se è ...

