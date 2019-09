Draghi | «Europa rallenta più del previsto Rivedere regole di bilancio | non sono più

Draghi : «Crescita in Europa rallenta più del previsto - risposta forte essenziale» : Il numero uno della Banca centrale europea a Strasburgo: la crescita frena «più del previsto » in Eurozona. Pesano la debolezza del commercio internazionale e il protezionismo. La politica monetaria deve restare «altamente accomodante»

Quantitative Easing 2 - la vendetta : Mario Draghi ci riprova - ma non salverà l’Europa : 20 miliardi al mese: questa la quantità di denaro che la Bce pomperà nell’economia dell’Eurozona per evitare il rischio recessione. Una medicina necessaria e tempestiva, ma non risolutiva. Perché non risolvere nemmeno un problema dell’economia europea. Per farlo, è necessario che la politica batta un colpo.Continua a leggere