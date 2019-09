Serve una chiamata molto larga a sensibilità ambientali | sociali | civiche

LIVE Italia-Namibia - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : azzurri al debutto iridato - Serve una vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Risultati e classifiche dei gironi – La formazione della Namibia – La formazione dell’Italia – Le ambizioni dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Namibia, gara che segna l’esordio azzurro nella Coppa del Mondo di rugby: ad Osaka, ...

LAVORO E POLITICA/ Ferrario - e-work - : Serve una regia sulle politiche attive : Il mercato del LAVORO esige flessibilità, che non è precariato, e competenze. E le agenzie del LAVORO possono giocare un ruolo decisivo

F1 - GP Singapore 2019 : Sebastian Vettel - Serve una reazione. Ma intanto la Mercedes lo corteggia per il 2021… : Il 15° round stagionale del Mondiale di Formula 1 è sempre più vicino con tutti i team del circus che si sono trasferiti negli ultimi giorni a Marina Bay per la dodicesima edizione del Gran Premio di Singapore, in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre. Non è stato certamente un periodo di avvicinamento semplice dal punto di vista psicologico per Sebastian Vettel, reduce dalla batosta di Monza in cui si è reso protagonista di un duplice ...

Matteo Renzi - Pierluigi Bersani : "Serve una nuova sinistra con un vestito nuovo" : Pier Luigi Bersani commenta l'uscita dal Pd di Matteo Renzi e prospetta la nascita di una nuova cosa a sinistra. L'ex segretario del Pd parla ai microfoni di Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella. "Renzi ha voluto trovare il modo per stare al tavolo": queste secondo Bersani le r

Rai - Di Nicola (M5s) : “Foa dovrebbe dimettersi - scarsa adeguatezza al ruolo”. E al Pd : “Serve una riforma per liberare la tv dalla politica” : La presidenza della Rai di Marcello Foa potrebbe essere già al tramonto. Come da tradizione, l’azienda della tv pubblica è quella che percepisce per prima e con maggiore sensibilità i cambiamenti politici. E, cambiata la maggioranza, ecco che si levano le prime voci della nuova alleanza di governo per spingere il presidente sovranista all’uscita della sede di viale Mazzini. “Cosa farei se mi trovassi al posto di Marcello Foa? ...

C’è stato un incendio nel laboratorio di ricerca Vector - in Siberia - una delle ultime due riServe del virus del vaiolo nel mondo : Ci sono stati una fuga di gas e un incendio nel laboratorio di ricerca di Vector, in Siberia, Russia, una delle ultime due riserve ufficiali del virus del vaiolo nel mondo. L’incidente è avvenuto lunedì durante dei lavori di ristrutturazione

Ambiente : “Il mare della Costiera Amalfitana è pulito ma Serve una campagna di sensibilizzazione sulle spiagge” [FOTO] : “Fortunatamente il mare della Costiera è pulito. Dal 6 Agosto ad oggi abbiamo raccolto un quantitativo non molto significativo di rifiuti in mare e dunque 15 Kg di prodotti plastici trovati in mare e 30 Kg complessivi di materiale organico come ad esempio alghe, posidonia, tronchi ed anche scarti di cibo. Sarebbe importante fare alcune riflessioni legate a due aspetti: l’avere trovato scarti di cibo ma anche arance in mare significa ...

Scaroni : «Il calcio femminile non è una moda - ma Serve investire» : «Ci auguriamo che il calcio femminile possa diventare uno sport professionistico. Noi ci siamo mossi prima di tutti, siamo il primo club a fornire un’assistenza previdenziale alle nostre calciatrici». L’investitura arriva direttamente dal presidente del Milan, Paolo Scaroni, intervenuto alla presentazione dell’organico rossonero per la stagione 2019/2020. Il nuovo Milan femminile riparte da Maurizio Ganz, […] L'articolo Scaroni: «Il ...

Italia-Lussemburgo Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Serve subito una vittoria per gli azzurrini Orario, probabili formazioni e come vedere Italia-Lussemburgo Under21 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Lussemburgo Under21, partita della nazionale azzurra che deve partire forte per cancellare la delusione del vecchio corso. La partita amichevole svolta a Catania contro la Moldavia vinta per 4-0 non ha fatto vedere rilevanti cambiamenti tattici a dispetto del ...

"Serve una rivoluzione verde" Il ministro Patuanelli ad Affari : "Nel programma di governo che io ho aiutato a comporre ai tavoli con il Partito Democratico e con LeU è stata utilizzata molto spesso la parola ambiente. Io credo che questo ministero, quello dello Sviluppo Economico, debba essere il centro delle politiche di... Segui su Affaritaliani.it

Per avere una casa “smart” non Serve stravolgere l’impianto elettrico : Con il sistema YESLY, prodotto dall'azienda torinese Finder e molto facile da installare, si possono accendere luci e abbassare tapparelle con lo smartphone o la voce

LIVE Georgia-Italia calcio femminile - Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA : azzurre - Serve una vittoria convincente. Formazioni ufficiali 13:22 Sono già state rese note le Formazioni ufficiali. 13:20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Georgia-Italia, match delle Qualificazioni agli Europei 2019 di calcio femminile. Il programma di Georgia-Italia – La presentazione di Georgia-Italia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Georgia-Italia, secondo incontro delle Qualificazioni agli Europei 2021 di calcio ...

Conte : Serve un Governo forte - ora una nuova stagione di riforme : "serve un Governo forte e stabile: sarò il primo responsabile di questa nuova esperienza di Governo". Lo ha detto il premier Conte