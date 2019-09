L’Alta velocità americana corre con l’ingegneria made in Italy

Tav - Papa Francesco promuove L’Alta velocità : “Opera pubblica di importanza strategica” : Papa Francesco dice sì all'alta velocità: senza citare esplicitamente la Tav, Bergoglio definisce l'alta velocità "un'opera pubblica di importanza strategica". Il pontefice, inoltre, rivolge una benedizione ai politici e ai governanti, pur sostenendo che ogni tanto "qualcuno" di loro si meriti anche gli insulti che riceve.Continua a leggere

Beppe Grillo al leader No Tav Perino : “Non avere i numeri per bloccare L’Alta velocità non significa tradire” : “Non avere la forza numerica per bloccare l’inutile piramide non significa essersi schierati dalla parte di chi la sostiene”. Dopo che il Parlamento si è espresso in favore della Tav e la mozione M5s contro la grande opera è stata bocciata, è intervenuto Beppe Grillo in difesa dei suoi. Con un lungo post su Facebook dal titolo “Il Perinone” si è rivolto al leader No Tav Alberto Perino: “La pacatezza ostentata ...

Tav - Laus (Pd) ai 5 Stelle : “Avete inaugurato L’Alta velocita` del pensiero”. E contro Airola : “Sei rimasto in mutande” : Tensione in Aula nel giorno del duello finale sulle mozioni Tav. Ad attaccare i 5 Stelle il renziano Mauro Laus, senatore del Partito democratico, da sempre pro-Alta velocità Torino-Lione: “Siete vergognosi. Oggi avete inaugurato l’alta velocità del pensiero perché siete riusciti a cambiare idea in un anno, complimenti”, ha spiegato sarcastico. E ancora, rivolto al pentastellato Alberto Airola, tra i parlamentari più esposti ...

Tav - in Senato maggioranza alla prova sulL’Alta velocità : Matteo Salvini sarebbe pronto secondo alcuni a porre subito dopo il voto un «problema politico» nell'esecutivo. Ma nella serata di martedì Palazzo Chigi ha provato a mettere un argine a questa tentazione escludendo che nelle divergenze in seno alla maggioranza sia contenuto un giudizio sul ruolo del premier