Anzio | colpiscono a bastonate un nigeriano | un 18enne arrestato e un 17enne denunciato

(Di sabato 21 settembre 2019) Lesioni personali aggravate dalla discriminazione razziale. È il reato contestato a due giovani che hanno aggreditoper strada. L’assalto allo straniero è avvenuto vicino alla stazione di, località sul litorale a sud della Capitale. I due aggressori, une un, hanno usato un bastone contro l’uomo. Entrambi incensurati sono stati individuati e bloccati poco dopo dai carabinieri. Il maggiorenne è statomentre l’altro. La vittima ha riportato ferite alla testa e alla spalla giudicate guaribili in sette giorni. A quanto ricostruito dagli investigatori i due ragazzi hanno visto camminare in strada il migrante e lo hanno aggredito una prima volta in un’area di parcheggio pubblica. Ilè riuscito a scappare verso la stazione, ma i due a quel punto si sono procurati i due bastoni e lo hanno inseguito fin davanti alla ...

