Vela | Mondiali RS | X 2019 | programma | orari e tv Il calendario delle regate a Riva del

Ciclismo - Mondiali 2019 : sVelato il terzetto maschile per la cronostaffetta mista. C’è Elia Viviani! : Siamo ormai all’antivigilia. Meno di tre giorni e si aprirà l’appuntamento dell’anno per quanto riguarda il Ciclismo su strada: i Mondiali dello Yorkshire. Domenica subito una novità rispetto alle passate edizioni: in Gran Bretagna si disputa la cronostaffetta mista, per la prima volta in assoluto nella manifestazione internazionale (un antipasto c’è stato agli Europei), che va a sostituire la cronosquadre per ...

Rugby - Mondiali 2019 : le possibili riVelazioni. Chi ci sorprenderà in Giappone? : Venerdì all’ora di pranzo scatta la Coppa del Mondo 2019 in Giappone. Un torneo aspettato da tempo, con le più forti squadre al mondo pronte a sfidarsi per conquistare il titolo. Nel Rugby mondiale, va detto, le sorprese non sono all’ordine del giorno. In otto edizioni hanno vinto solo quattro squadre, ai quarti di finale, salvo qualche eccezione, ci sono andate sempre le stesse. Insomma, difficile aspettarsi una sorpresa che ...

Mondiali Basket 2019 – Italia - coach Sacchetti sVela : “ecco cosa ho detto ai ragazzi negli spogliatoi. Da lì è iniziata la rimonta” : Meo Sacchetti svela cosa ha detto ai suoi giocatori negli spogliatoi nell’intervallo della sfida fra Italia e Portorico: le parole del coach Italiano hanno dato vita alla rimonta All’inferno e ritorno, passando per un overtime. Non è banale la vittoria con cui l’Italia chiude la FIBA World Cup 2019. Gli Azzurri, ancora delusi dalla sconfitta contro la Spagna maturata solo nei minuti finali, lasciano il primo tempo al Portorico e ...

Mondiali 2022 - il Qatar sVela l’emblema ufficiale della 22^ edizione [FOTO] : svelato oggi l’emblema ufficiale della 22esima edizione del Mondiale del 2022. Fifa e Qatar, il paese ospitante, segnano una nuova pietra miliare sulla strada che porta al più grande spettacolo del calcio. L’emblema è stato presentato a Doha, capitale del Qatar, nel tardo pomeriggio italiano, davanti a migliaia di spettatori che hanno goduto il logo proiettato contemporaneamente sulla facciata degli edifici più rappresentativi ...

Basket - Mondiali 2019 : outsider e possibili riVelazioni. Antetokounmpo vuole trascinare la Grecia. Francia - Lituania ed Australia puntano in alto : Nell’estate delle tante rinunce, c’è un giocatore che ha sempre detto di voler giocare il Mondiale e di vestire la maglia della sua nazionale. Non è uno qualunque, ma è l’MVP dell’ultima stagione di NBA. Giannis Antetokounmpo si è messo subito a disposizione della sua Grecia fin dalla prima amichevole, con un solo grande obiettivo in testa: portare ad una medaglia la selezione ellenica. Un giocatore illegale per il ...

CorSera : atletica leggera - 1 su 5 è dopato. Lo riVela uno studio sulle provette dei Mondiali 2011 e 2013 : Secondo uno studio appena pubblicato dalla rivista “Hematologica”, un atleta su 5 è dopato. Una notizia scioccante, che, scrive il Corriere della Sera, mina decisamente la credibilità delle gare del Mondiale di atletica di Doha che partirà tra un mese. Sette ricercatori delle Università di Ginevra, Losanna e Monaco hanno analizzato le 3.683 provette di sangue prelevato agli atleti ai Mondiali 2011 (di Daegu) e 2013 (di Mosca). La ...

Vela - Mondiali 470 2019 : sfuma la medaglia di bronzo per Elena Berta e Bianca Caruso - festeggiano Gran Bretagna e Australia : Alla fine non è arrivata la medaglia assaporata a lungo dall’Italia nei Campionati del Mondo 2019 della classe olimpica 470, che si sono svolti ad Enoshima (Giappone) sul campo di regata olimpico delle Olimpiadi 2020. Quest’oggi sono andate in scena le Medal Race della flotta maschile e femminile, con la selezione tricolore che si è dovuta accontentare del quarto posto finale di Elena Berta e Bianca Caruso e del sesto di Giacomo ...

Vela – Mondiali 470 : quarto giorno di gare in Giappone - tutti i risultati di oggi : Vento tra 11 e 14 nodi e onda lunga hanno permesso di completare oggi altre tre regate, definendo così la composizione delle due Medal Race e l’assegnazione dei pass Olimpici nazionali per Tokyo 2020 Elena Berta/Bianca Caruso e Giacomo Ferrari/Giulio Calabrò hanno chiuso la fase di selezione al 4° e 8° posto guadagnando così un posto nelle Medal Race di domani venerdì 9 agosto, con le ragazze non ancora matematicamente fuori dal ...

Vela - Mondiali 470 2019 : due equipaggi italiani accedono alla Medal Race. Berta/Caruso in lotta per il podio - Ferrari/Calabrò all’ottavo posto : Si è conclusa anche la quinta giornata dei Mondiali 470 2019 in corso di svolgimento nella acque giapponesi di Enoshima, sede delle gare olimpiche di Tokyo 2020. La spedizione azzurra ha già raccolto un bilancio abbastanza soddisfacente raggiungendo con due imbarcazioni la Medal Race in programma domani e si giocherà le proprie opportunità per raccogliere una medaglia in campo femminile. Le condizioni del vento hanno permesso lo svolgimento ...

Vela - Mondiali 470 2019 : Berta/Caruso in terza piazza dopo quattro giornate - al maschile Ferrari/Calabrò sono sesti : Quarta giornata di gare conclusa regolarmente ad Enoshima (Giappone) in occasione dei Campionati del Mondo 2019 della classe olimpica 470, con l’Italia che può ancora giocarsi le proprie carte per il podio in entrambe le classifiche. Le condizioni odierne sono state paragonabili a quelle affrontate ieri, con un vento abbastanza sostenuto e costante abbinato ad onde molto grandi che hanno consentito lo svolgimento delle tre regate previste ...

Vela - Mondiali 470 2019 : Ferrari/Calabrò salgono al terzo posto - Berta/Caruso in settima posizione dopo la terza giornata : Proseguono nelle acque giapponesi di Enoshima le regate dei Mondiali 470 2019, appuntamento centrale nel calendario velistico internazionale e tappa importante per il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le condizioni finalmente ideali hanno permesso lo svolgimento delle tre regate previste dal programma e il vento particolarmente intenso ha rimescolato le carte nella classifica provvisoria. Le imbarcazioni italiane hanno ...

Vela - Mondiali 470 2019 : Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò in nona posizione dopo le prime due regate : dopo una prima giornata caratterizzata dall’assenza di vento nella quale le imbarcazioni non sono riuscite a scendere in acqua, si è finalmente aperto il Mondiale 470 2019, appuntamento di primo piano per la classe velistica olimpica. Nelle acque di Enoshima, in Giappone, gli equipaggi in gara hanno disputato due regate sia al maschile sia al femminile delineando così una prima e provvisoria classifica. La rassegna iridata riveste ...

Vela - Mondiali 470 2019 : poco vento ad Enoshima - nessuna regata nella prima giornata : Falsa partenza ad Enoshima per la prima giornata dei Mondiali 470 2019, competizione di primo piano del calendario velistico internazionale. L’assenza di vento sul campo di regata che ospiterà le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha impedito alle imbarcazioni di scendere in acqua e le due flotte maschili e la flotta femminile non sono riuscite a completare neppure una prova. La rassegna iridata vede la partecipazione di 184 atleti per un ...