Una persona è morta e cinque sono state ferite in una sparatoria a Washington D C

Alla scoperta di The Vision - un ispirato survival open world sviluppato da Una sola persona : Justin Darlington ha lavorato per quattro anni a un progetto per passione, chiamato The Vision. The Vision è un gioco di sopravvivenza open world in terza persona che utilizzerà Unreal Engine 4. Qualche giorno fa, Darlington ha pubblicato un trailer piuttosto interessante che potete vedere più in bassoThe Vision offrirà viaggi in più direzioni e nello spazio, qualcosa che promette di far sentire il suo mondo più vivo. I giocatori potranno ...

Nadia Toffa - il murale in suo ricordo. Fan su Facebook : «Un piccolo gesto per Una persona stupenda» : Un murale dedicato a Nadia Toffa vestita da Iena, per ricordare la conduttrice scomparsa poco più di un mese fa a causa di un tumore. A realizzare il murale, il writer tarantino Michele Marraffa, conosciuto come Nocci, nel rione Salinella a Taranto. Come riporta Repubblica, l’iniziativa è partita da un gruppo di giovani del quartiere e da Marco Guarella, gestore di uno spazio con biliardo. Per la realizzazione del murale – che si ...

Luca Argentero : "Matrimonio con Cristina Marino? Non c'è una data. Ho la fortuna di avere Una persona che mi migliora" : Luca Argentero, ospite, stamattina, mercoledì 18 settembre 2019, a 'Storie italiane', per presentare 'Io Leonardo' (sulla vita di Leonardo Da Vinci), al cinema dal 2 ottobre, ha raccontato di essere felicemente appagato dal punto di vista professionale. Dal 'Grande Fratello', l'attore ne ha fatta di strada:prosegui la letturaLuca Argentero: "Matrimonio con Cristina Marino? Non c'è una data. Ho la fortuna di avere una persona che mi migliora" ...

C'era Una volta a Hollywood - chi sono i personaggi reali cui si è ispirato Tarantino : Quentin Tarantino ha rivelato da chi ha preso ispirazione nella vita reale per i personaggi principali del suo film C’era una volta a…Hollywood. In particolare, chi sta dietro il Rick Dalton interpretato da Leonardo DiCaprio e chi dietro il Cliff Booth interpretato da Brad Pitt. In un podcast per il Pure Cinema di Elric Kane e Brian Saur, il regista ha raccontato come i suoi personaggi affondino le proprie origini nella Hollywood ...

Agente 47 skinhead? Ecco cosa succede quando Una IA classifica i personaggi dei videogiochi : C'è una pagina web che consente di caricare una propria foto e, grazie ad una IA che la confronta con altre presenti nel database, dà un giudizio (esatto o meno) sulla vostra persona. Ma cosa succede se all'intelligenza artificiale vengono sottoposte immagini di personaggi di videogiochi? Di certo il risultato è quantomeno esilarante.All'algoritmo è stata presentata l'immagine di Ludens, mascotte della Kojima Production. Ebbene, l'IA lo ha ...

Inter – Botte da orbi in Curva Nord - Caravita : “NessUna faida interna - è stato uno scontro personale” : Una rissa scoppiata in Curva Nord durante Inter-Udinese. Poi la smentita attraverso un post dei diretti Interessati. Ancora poco chiara la vicenda che ha visti coinvolti Vittorio Baiocchi e Franco Caravita. I due sarebbero venuti alle mani per un coro che la Curva ha dedicato al primo, coinvolto in passato in vicende giudiziarie. La cosa non sarebbe andata giù a molti tifosi dell’Inter tra i quali Caravita, che avrebbe assestato un ...

Negli Stati Uniti Una settima persona è morta per un disturbo che sembra legato all’uso di sigarette elettroniche : Negli Stati Uniti una settima persona è morta per un disturbo che sembra legato all’uso di sigarette elettroniche: si tratta di un uomo di 40 anni e secondo quanto dichiarato da un funzionario della sanità pubblica aveva «una grave lesione

Giovane donna per nove lunghi anni viene perseguitata da uno stalker - poi scopre che era Una persona insospettabile - il suo amato marito : Una Giovane donna per nove lunghi anni ha dovuto sopportare le minacce, delle volte anche molto pesanti, di uno stalker. L’uomo le inviava mail piene di insulti e intimidatorie. In queste mail lo stalker minacciava la donna di seguirla e una volta raggiunta di volerla picchiare e violentare. La donna ha temuto per la sua salute fino a quando non ha scoperto l’identità dello stalker. La donna ha scoperto che il misterioso stalker era ...

CD Projekt RED torna a spiegare perché Cyberpunk 2077 avrà Una prospettiva in prima persona : Dopo l'uscita di The Witcher 3, tutta l'attenzione di CD Projekt RED si è spostata su Cyberpunk 2077. Questa è un'altra esperienza di gioco di ruolo open-world per i giocatori, ma ambientata in un lontano futuro e mentre ci sono un sacco di fan desiderosi di mettere le mani su una copia dell'attesissimo titolo, si scopre che alcuni giocatori in realtà sono rimasti delusi per la prospettiva in prima persona decisa dagli sviluppatori.Tuttavia, la ...

Dopo due anni di chemio - Nasi Manu torna a giocare a rugby : "Sono Una persona migliore" : Il simbolo della rinascita. Nasi Manu torna a giocare. Il giocatore di rugby della Benetton Treviso e della nazionale di Tonga ha lottato contro il cancro. E ha vinto. Come riporta la Stampa, Dopo tre ricoveri e tre cicli di chemioterapia rimetterà i piedi in campo per disputare la World Cup. Il sogno di ogni giocatore.Il miracolo si è realizzato a inizio settembre quando il coach della nazionale di Tonga lo ha inserito nella lista ...

In Cyberpunk 2077 non potrete avere Una relazione con il personaggio di Keanu Reeves : Come ormai tutti saprete, Cyberpunk 2077 presenterà al suo interno uno spettacolare Keanu Reeves nelle vesti di un personaggio molto importante, infatti avrà linee di dialogo inferiori solo al protagonista.Reeves interpreta Johnny Silverhand, una figura molto importante nell'intera lore di Cyberpunk. Tuttavia se stavate pensando di instaurare una relazione amorosa con lui ci pensa CD Projekt a farvi una bella doccia fredda. Ecco un'intervista ...

Grande Fratello - la rottura tra Francesca De Andrè e Gennaro a Pomeriggio 5 : "Sono Una persona sana - io" : La rottura tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio arriva a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso aveva tenuto a battesimo la loro storia d'amore all'ultima edizione del Grande Fratello, ora ospita il modello napoletano che ospite in studio ha commentato la lettera spedita dall'ex di Francesca, Giorgio Tambe

Taylor Mega fidanzata?/ 'Hormoz mi piace - è Una persona semplice' - Pomeriggio 5 - : Taylor Mega ospite della prima puntata di Pomeriggio 5: Signoretti rivela: 'ho delle foto di un bacio'. Di chi si tratta? Di Hormoz?

Sparatoria in casa a Dordrecht - in Olanda. «Poliziotto uccide tre familiari - grave Una quarta persona» : ?Sparatoria in una casa a Dordrecht, nell'Olanda occidentale. Un «uomo, probabilmente un poliziotto, ha aperto il fuoco questo pomeriggio nella sua abitazione...