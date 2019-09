Sicurezza | Verona | nuova task force ‘quartieri sicuri’ 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) (AdnKronos) – ‘Un’ attività che non sostituisce quella che gli agenti della polizia locale svolgono quotidianamente, ma che si aggiunge ‘ afferma Polato -. L’obiettivo è eliminare la microcriminalità da tutto il territorio comunale e ciò si ottiene solo con un controllo costante e continuo. Abbiamo portato a zero l’attività di bagarinaggio durante la stagione lirica, così come abbiamo restituito ai residenti alcune aree o spazi verdi mal frequentati. Massima attenzione è rivolta ai giovani e al contrasto dello spaccio di droga fuori dalle scuole”.A tale proposito il comandante Altamura ricorda che ‘è in arrivo Pico, il cane antidroga formato in un centro si addestramento specializzato a Milano e che andrà a supportare l’attività degli agenti. Da quando è stato emesso il decreto ministeriale, nel febbraio dell’anno ...

