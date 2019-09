Il padre scorda il figlio per cinque ore in auto La vittima ha due anni

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 20 settembre 2019) Tiziana Paolocci L'uomo doveva accompagnarlo al nido La Procura indaga per omicidio colposo Ha salutato la moglie come ogni mattina, si è lasciato la porta di casa alle spalle ed è uscito con illetto di dueper portarlo all'asilo. Ma il bimbo dalla maestra non è mai arrivato perché è rimasto inore ed è morto per asfissia. È stato ritrovato senza vita, legato sul sedile posteriore dell'del papà, ingegnere e dipendente amministrativo della facoltà di Ingegneria di Catania, che lo ha dimenticato lì quando ha chiuso la portiera e si è recato al lavoro. Il piccolo è morto di caldo nel parcheggio della cittadella universitaria. La momentanea amnesia delsi è trasformata in una tragedia, in una città dove ieri c'erano trenta gradi. La giovanissimaprobabilmente si era addormentata nel tragitto casa scuola e l'uomo deve aver rimosso che lo ...

