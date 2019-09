Frontale tra auto nel teramano | due i feriti | uno in condizioni gravi

Lei gli taglia la strada e per un soffio evitano il Frontale : la reazione dell’automobilista è imperdibile : Un incidente sfiorato, poi il diverbio in strada o, peggio, la lite mentre le auto sono ancora in corsa. Per chi è abituato a guidare, sarà successo di vivere una situazione del genere. Il video che viene da Los Angeles, però, ha un finale diverso. Una signora taglia la strada all’incrocio a un automobilista, che sterzando a destra evita il frontale. Quando i due posteggiano i veicoli, e scendono in strada per un confronto, succede quello ...

Drammatico incidente : Dina - 38 anni - muore in uno scontro Frontale. “Stava andando a lavoro”. Tragedia nella provincia italiana : Si è consumato a Taranto, l’ultimo terribile incidente mortale. Una donna di 38 anni ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un terribile schianto frontale mentre era al volante della sua auto. Il dramma si è consumo nella prima mattinata di lunedì 2 agosto, all’altezza dell’ingresso della Palude La Vela, lungo la cosiddetta strada Circumarpiccolo, l’arteria strale che circonda i due seni del Mar Piccolo di Taranto. Erano poco prima ...

F2 - GP Belgio 2019 : terribile incidente tra Hubert e Correa - schianto contro le barriere e scontro Frontale in pista. Macchina spaccata in due! : Bruttissimo incidente durante la gara-1 del GP del Belgio 2019 valido per il Mondiale di Formula Due. Anthoine Hubert ha perso il controllo della proprio monoposto in uscita all’Eau Rouge ed è finito contro le barriere esterne, la monoposto è rimbalzata via dalle barriere nella via di fuga proprio mentre sopraggiungeva Juan Manuel Correa che ha dunque avuto uno scontro frontale con la Macchina di Hubert: la Arden si è spacca in due mentre ...

Terribile Frontale tra due auto : muore una donna di 47 anni : donna di 47 anni muore nello schianto fra due auto a Visogliano, lo scontro frontale fra i veicoli è avvenuto lungo la strada provinciale 32 vicino a Sistiana. La vittima era al volante di una Fiat Seicento, leggermente feriti i due occupanti del secondo mezzo coinvolto. Incidente mortale nel pomeriggio del 27 agosto poco dopo le 17 a Visogliano, sul Carso triestino. A perdere la vita, nello scontro frontale tra la sua autovettura, una Fiat 600, ...

Tragico incidente stradale : uomo di Pesaro muore nell'auto dopo un Frontale con un camion : Una tragica notizia giunge dalla città di Pesaro, dove poche ore fa un uomo è rimasto ucciso in un drammatico incidente stradale. Le notizie che provengono dalla città marchigiana al momento ancora abbastanza frammentarie, ma sembra che l'uomo, mentre stava guidando la sua autovettura, si sia andato a scontare contro un camion. L'impatto tra i due mezzi è stato tremendo e purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Per poterlo estrarre dal ...

Scontro Frontale sulla strada provinciale : Marco e Giovanni muoiono sul colpo : Tremendo incidente in tarda mattinata a Laterza, in provincia di Taranto. A perdere la vita Giovanni Tucci, di 40 anni, e Marco Montrone, 31 anni. In gravissime condizioni anche una donna. È di due morti e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica mattina, 18 agosto, intorno alla 7 sulla strada provinciale ex 580 che collega Laterza a Ginosa, nel versante occidentale della provincia di Taranto. Nello Scontro, tra una Audi ...

Belluno : scontro Frontale tra auto e camion - 20enne in gravi condizioni : Belluno, 23 lug. (AdnKronos) - Alle 6,30 di stamattina , i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS50, che collega Ponte nelle Alpi e Belluno per uno scontro frontale tra un camion e un’auto: due feriti, di cui uno a bordo di una terza auto che seguiva l’autoarticolato ed è rimasta coinvolta ta

