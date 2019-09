Boschi | Altri 10 eletti in arrivoC' è una prateria davanti a noi

Fonte : affaritaliani

(Di venerdì 20 settembre 2019) Maria Elenaassicura che Italia viva rispetterà i programmi e le scelte di governo e si dice convinta del fatto che attirerà un'altra decina di parlamentari. «Grazie a Italia viva - dice in un'intervista al Corriere della sera - il governo avrà più parlamentari, non meno. Quanto a Salvini, noi siamo quelli che lo hanno messo nell’angolo, non che lo hanno resuscitato. Segui su affaritaliani.it

zaiapresidente : ?? Credo che la scissione di Renzi dal PD fosse prevista e studiata, non mi ha stupito. E credo anche che ora, senza… - Affaritaliani : Italia viva, Boschi: 'C'è una prateria davanti a noi, altri 10 in arrivo' - ancoraunaltro : @f_chinellato @jacopogiliberto Su questo sono d’accordo (fare i fighi con la co2 degli altri ...), tuttavia non cap… -