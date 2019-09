Fonte : blogo

(Di venerdì 20 settembre 2019) Partiamo col dire che quello che stiamo per annunciarvi va preso con il beneficio dell'inventario. Già, perchè vi stiamo parlando del palinsesto died in questo periodo presso i locali adibiti ad ospitare i "palinsestari" del secondo canale della televisione pubblica, ci sono parecchi movimenti peristaltici che -come è evidente dalle notizie pubblicate anche da queste colonne- non sono stanno coinvolgendo solo gli esseri umani che lavorano sulla rete inventata da Massimo Fichera, ma anche i programmi destinati al medesimo canale televisivo. Se infatti il palinsesto pomeridiano è stato rivoluzionato e stando ai dati di ascolto e alla curva rossa di, rossa di vergogna, con risultati tutt'altro che soddisfacenti, si sta mettendo mano a come posizionare le pedine (programmi) nel resto dell'autunno televisivo, si spera in maniera migliore di come è stato fatto fino ad ora. Una ...

SerieTvserie : Battute a ottobre in seconda serata su Rai2 (Anteprima Blogo) - PaoloMarcacci : Premetto che non si tratta di una delle mie battute: viste le evidenti mutazioni climatiche, riportiamo l’inizio de… - borrelliluigim : Cinquantacinque opere che condensano la storia dell'arte tra '800 e '900, un tempo appartenute a Callisto Tanzi. Il… -