Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) (AdnKronos) – ‘Lui e Zaia hanno fatto di tutto per tappare la bocca ai, più di 10mila persone hanno chiesto un referendum e finalmente potranno esprimersi. – prosegue l’ex candidato presidente del Movimento 5 Stelle, Jacopo Berti – Un gruppo di indomitiha avuto la meglio contro la Regione che ha provato a bloccare questo percorso di democrazia. Questa sentenza è il simbolo deini che si ribellano all’arroganza della politica che vuole tappargli la bocca e decidere per loro. Immediatamenteessere fissata la data, la politica tolga i bastoni tra le ruote della comunitàna. Io per primo ho portato in aula la richiesta per questo referendum, la democrazia direttaessere un faro sempre!”.Il M5S comunque – almeno per il momento – non ha dato indicazioni di voto per il referendum ...

zazoomblog : Venezia: M5S su separazione di Mestre la parola deve andare ai cittadini - #Venezia: #separazione #Mestre #parola - TV7Benevento : Venezia: M5S, su separazione di Mestre la parola deve andare ai cittadini (2)... - TV7Benevento : Venezia: M5S, su separazione di Mestre la parola deve andare ai cittadini... -