Fonte : wired

(Di giovedì 19 settembre 2019)(Getty Images) La battaglia va avanti da dieci anni. Da quando, il 30 dicembre 2009, l’allora ministro dei Beni culturali, Sandro Bondi, firmava il decreto per determinare ilper. Ossia il corrispettivo che si applica a qualsiasi dispositivo vergine che possa registrare o memorizzare opere protette dal diritto d’autore. Non solo cd, dvd e blu ray, ma anche smartphone, computer, chiavette usb, hard disk esterni, chip, tablet. Una percentuale già compresa nel prezzo finale, che perciò passa inosservata e può arrivare fino a 9 euro per una chiavetta usb, 20 euro per un hard disk, a 5,2 euro per uno smartphone. Il nuovo terreno di scontro riguarda l’esenzione per chi acquista questi dispositivi per lavoro. Nello specifico, ora i produttori possono richiedere la deroga ex ante, quando sanno che i loro prodotti saranno destinati a usi ...

MilanoCitExpo : Neanche le esenzioni mettono pace sul compenso per copia privata #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - gioporce : RT @dukana2: In #Basilicata stiamo morendo tutti di #cancro ??bambini compresi ??ma non lo diranno neanche a @Presa_Diretta ...altrimenti #En… - SavinaVoltolina : RT @dukana2: In #Basilicata stiamo morendo tutti di #cancro ??bambini compresi ??ma non lo diranno neanche a @Presa_Diretta ...altrimenti #En… -