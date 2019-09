F1 | Haas conferma Magnussen e Grosjean per il 2020

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 19 settembre 2019) La scuderia statunitense di Formula 1hato i due attuali piloti, Romane Kevin, anche per il prossimo mondiale di Formula 1, mettendo cosi fine alle voci che accostavano il nome di Nico Hulkenberg, attualmente alla Renault, al team. Infatti nelle ultime settimane si era parlato di un possibile accordo tra il pilota tedesco Hulkenberg, in scadenza di contratto con la Renault, e la scuderia fondata de Gene, in particolare si era detto che Hulkenberg potesse sostituire il pilota francese, ma, a meno di clamorosi risvolti, non sarà così. Il team principal di, Guenther Steiner, ha fatto sapere che il team ha preso questa decisione per continuare con la politica dell'esperienza nella categoria. I risultati alladiIl 33enne francese corre in F1 dal 2012 ed è sulla monoposto della scuderia statunitense dal 2016, ...

