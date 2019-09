Call of Duty arriva sugli smartphone

Fonte : wired

(Di giovedì 19 settembre 2019) (Foto: Activision) Finalmente sono maturi i tempi per il rilascio diof: Mobile la cui uscita è stata ufficialmente piazzata per il prossimo 1 ottobre. Si potrà scaricare gratuitamente sia da Play Store pere tablet Android sia da App Store per iOS dunque iPhone e iPad. Il gioco sarà free-to-play ovvero si potrà sfruttare senza dover pagare abbonamenti né per il download. Il titolo è stato sviluppato da Timi Studio che è parte del conglomerato cinese Tencent dietro, tra gli altri, anche a WeChat e sarà messo a disposizione per tutti i paesi compatibili con gli store di applicazioni summenzionati. Diverse le modalità di gioco da quelle classiche che faranno piacere ai nostalgici della franchigia così come a chi non ha mai avuto contatti con la saga fino a quelle più moderne come l’immancabile Battle Royale. Certo, sarà molto più coerente con lo spirito del ...

