I love Pisa - il cortometraggio che Tommaso Casigliani ha dedicato alla sua città : “Non c’è Cosa più bella dei sogni che facevo da bambino” : Pisa ad altezza occhi e sogni di bambino. I love Pisa è il cortometraggio che il produttore discografico e musicista Tommaso Casigliani ha donato alla sua città di nascita. Riprese aeree che sembrano trasformare Pisa in Parigi e l’Arno nella Senna, e un fanciullo che sogna di planare tra fiumi e tetti come fosse un uccello. “Volevo fare un omaggio alla mia città, raccontandone tutta la sua bellezza – ha spiegato l’autore -. Ho pensato che per me ...

Cosa c’è di vero nella “tassa sulla pipì” nel Lazio? : (foto: Kirill Kukhmar/Getty Images) Il tema non è esattamente d’innovazione, ma resta di primaria importanza soprattutto per i più incontinenti e per chi è abituato a bere molta acqua, tanto da ritrovarsi spesso alla ricerca disperata di un bagno nelle vicinanze. Da qualche giorno, in particolare, è scoppiata una piccola polemica per la cosiddetta “tassa sulla pipì“, ossia il nome d’arte di affibbiato a un provvedimento ...

Regionali - Cosa c’entra Cucinelli col Movimento? Il cashmere a 5 stelle e` un pessimo segnale : Quando ti manca la voce allora proponi anche agli altri di cantare in playback. E’ un po’ quel che sta accadendo al Movimento 5 stelle in questa fase di indubbia crisi di identità: sono certo che la voce un giorno tornerà, ma il rischio è che in questo tempo di playback il pubblico se ne sia andato perché non ama la paccottiglia, le cose finte. L’esperimento umbro mi appare come il tentativo di scolorire tutto in attesa di tempi migliori o ...

Cosa c’è stasera in TV : Una replica di Montalbano, la nuova edizione del programma comico "stasera tutto è possibile", una nuova puntata di "Temptation Island VIP" e qualche buon film

Cosa c’è stasera in tv : Qualche film discreto, un documentario sul crollo del Ponte Morandi e il nuovo programma di Barbara d'Urso

La guerra dei dazi colpisce i chip. Ecco Cosa c’è oltre l’economia del silicio : «Programmare un chip non è semplice come progettare una slide power point». La battuta va attribuita a Jen-Hsun Huang,

Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4 : ecco che Cosa c’è di nuovo : Continuano le anticipazioni sulle funzionalità della Fotocamera dei Google Pixel 4, grazie al file apk di Google Fotocamera 7. L'articolo Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.

Cosa c’è stasera in TV : Ritorna Propaganda Live, finalmente, ma c'è anche qualche film interessante e uno così brutto che forse avrebbe senso vederlo

Cosa c’è stasera in TV : Soprattutto film, poi la quinta stagione di una serie italiana ambientata sulle Dolomiti e il programma di Paolo Del Debbio

Cosa c’è stasera in TV : Chi l'ha visto?, la nuova stagione del programma di Mario Giordano e la fine della serie "La verità sul caso Harry Quebert"

Cosa c’è dentro un lacrimogeno? : L’utilizzo dei gas lacrimogeni torna spesso alla ribalta nella cronaca, soprattutto in caso di manifestazioni sedate dalle forze dell’ordine. Lo scorso dicembre, Amnesty International sollecitava le autorità francesi a usare la moderazione durante le manifestazioni dei gilet gialli, riferendosi anche all’uso di gas lacrimogeni contro i manifestanti. Ma Cosa c’è in una lattina di gas lacrimogeno, in grado di provocare ...

Cosa c’è stasera in TV : Una partita della nazionale di calcio valida per la qualificazione agli Europei, "Moulin Rouge" e una commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo, tra le varie cose

Cosa c’è stasera in TV : Un'offerta varia e apprezzabile di film e una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show, tra le altre cose

Cosa c’è nel programma del governo Conte bis : Il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte (foto: Valerio Portelli/LaPresse) L’Italia ricomincia da un nuovo governo e da una rinnovata lista di obiettivi. Nel tardo pomeriggio di ieri, 4 settembre, è stata diffusa la versione definitiva del programma del Conte bis, di cui nei giorni scorsi era apparsa una bozza. Il testo finale si compone di 29 punti anziché 26 ma è comunque molto più breve del contratto di governo che il ...