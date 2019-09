TikTok | al via la prima challenge con Condé Nast

Fonte : vanityfair

(Di martedì 17 settembre 2019) Tik TokTik TokTik TokTik TokTik TokTik TokTik TokTik TokTik TokAl via ladiin collaborazione con Glamour. Ispirata dal tema della «Nostalgia», fil rouge del nuovo numero del magazine in edicola dal 17 settembre, la sfida è ufficialmente aperta a tutti. Basta mettere in gioco i propri ricordi più belli. Quelli legati alla propria infanzia, alle serie tv di una volta, alle tendenze che hanno segnato vere e proprie epoche. In che modo? Per partecipare a questabasta tuffarsi nei cassetti dei ricordi del proprio armadio e tirare fuori qualcosa – un capo o un accessorio – che vi riporti al passato. Qualche esempio? Lo zainetto della scuola, la giacca con le spalle anni ’80, gli stivaletti che andavano di moda nel periodo grunge. Dopodiché sfoggiate un look ...

geeklinkit : Vodafone accoglie TikTok in Shake it easy e insieme lanciano una challenge - Alemariani1985 : RT @GerosaRoberto: #Instagram sta lavorando a una funzionalità chiamata “Clips” che consentirà agli utenti di registrare più segmenti di vi… - GerosaRoberto : #Instagram sta lavorando a una funzionalità chiamata “Clips” che consentirà agli utenti di registrare più segmenti… -