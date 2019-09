Neonato trovato in una scarpata in Alto Adige | aveva ancora il cordone ombelicale

Neonato trovato morto in una scarpata : aveva ancora il cordone ombelicale : Il corpo senza vita di un Neonato è stato trovato nel pomeriggio di lunedì 16 settembre nella scarpata di una stradina a...

Alto Adige - Neonato trovato morto in una scarpata : ordinata l’autopsia : La testa era avvolta in un panno, legato più volte intorno al collo. E il corpicino, ancora con il cordone ombelicale, si trovava sotto un cespuglio. Il corpo senza vita di un neonato è stato trovato da turisti nella scarpata di una stradina a Lana di Sopra, nei pressi di Merano. Lo scrive il quotidiano Dolomiten. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Croce bianca. La morte – prosegue il giornale – risalirebbe ad alcune ore ...

Neonato trovato morto in scarpata vicino Merano : Un Neonato è stato trovato morto nella scarpata di una stradina a Lana di Sopra, nei pressi di Merano: il quotidiano Dolomiten riporta che la testa del bimbo era avvolta in un panno, legato più volte intorno al collo. Il corpicino, ritrovato da turisti, si trovava sotto un cespuglio, ancora con il cordone ombelicale. Sul posto i carabinieri e la Croce bianca. La morte risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento. La procura di Bolzano ha ...

Benevento - Neonato trovato morto in una scarpata : madre piantonata in ospedale : Le indagini dei carabinieri sono in corso per stabilire le cause della morte di un neonato di quattro mesi trovato senza vita in un fossato lungo al statale Telesina, all’altezza di Solopaca, nel Beneventano. La madre, 34 anni, secondo una prima ricostruzione, dopo aver urtato con l’auto il guardrail si sarebbe fermata e avrebbe lanciato il bambino nella scarpata. Poi sarebbe scesa nel dirupo e lo avrebbe colpito a bastonate. L’allontanamento ...