La scissione di Renzi deflagra in Ue Per ora nel Pd nessuno si muove | ma

scissione Pd - Laura Boldrini : "Auguri di buon lavoro a Matteo Renzi. Spero non influisca sul governo" : L'ex presidente della Camera ed esponente di Leu, Laura Boldrini, commenta così la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd: "Le scissioni non sono mai indolori, quindi mi dispiace, ma al tempo stesso è stato deciso così. Renzi dice che sarà una forza politica femminista, che si occupa del futuro

Massimo Cacciari : "Renzi ha fatto benissimo. Avrebbe dovuto fare la scissione già 5 anni fa" : “Matteo Renzi ha fatto benissimo”. Commenta così Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, l’addio di Renzi al Pd. ”È una cosa molto positiva e mi è piaciuta tanto anche la sua intervista a Repubblica, molto chiara”. Il filosofo, intervistato da Affaritaliani.it, commenta la scissione di Renzi dal Pd.“Solo una cosa devo dire: Avrebbe dovuto farla cinque anni fa, se avesse seguito i miei ...

Pd - Salvini : “Renzi? scissione annunciata. Da lui non mi aspetto né dignità né onore - è il nulla” : “Era una storia annunciata: quella di un governo nato solo per la paura di andare al voto, di perdere la poltrona, contro la Lega e contro Salvini. Non pensavo di essere un incubo come mi ha definito Franceschini: chi non muore, politicamente, si rivede….”. Lo dice Matteo Salvini commentando l’uscita di Matteo Renzi dal Pd. “Da Renzi non mi aspetto né pudore né dignità né onore. E’ quello che è andato da ‘stai ...

scissione Pd - Franceschini ammonisce Renzi : “Furono le divisioni a portare al potere Mussolini” : Dario Franceschini ha fortemente criticato la scelta di Matteo Renzi di uscire dal partito. E rievoca l'ombra del Ventennio: "Nel 21-22 il fascismo cresceva sempre più. Popolari socialisti liberali avevano la maggioranza in Parlamento, fecero nascere i governi Bonomi, Facta1, Facta2. La litigiosità e le divisioni li resero deboli sino a farli cadere facendo trionfare Mussolini. La storia dovrebbe insegnare".Continua a leggere

scissione Pd 2019 : Renzi avvisa conte - gli scenari in vista : Scissione Pd 2019: Renzi avvisa conte, gli scenari in vista È il giorno dell’ennesima Scissione in casa PD. Attraverso due interviste rilasciate a Repubblica e al Giornale, Renzi ha confermato l’addio ai dem per fondare il proprio partito. Maggiori dettagli saranno svelati alla Leopolda ma, nel frattempo, si fanno i calcoli sulla maggioranza di governo. Matteo Renzi ha rassicurato Giuseppe conte, asserendo che il nuovo esecutivo ...

scissione Renzi - fonti Chigi : “Perplessità su scelta dei tempi. Se fatta prima Conte avrebbe valutato percorribilità governo” : “Il presidente Conte, nel corso della telefonata ricevuta ieri sera da Matteo Renzi, ha chiarito di non volere entrare nelle dinamiche interne a un partito. Ha però espresso le proprie perplessità su una iniziativa che introduce negli equilibri parlamentari elementi di novità, non anticipati al momento della formazione del governo. A tacer del merito dell’iniziativa, infatti, rimane singolare la scelta dei tempi di questa operazione, ...

Giuseppe Conte sulla scissione di Renzi : doveva dirlo prima : Il presidente Conte ha ricevuto, ieri sera, una telefonata dal senatore Matteo Renzi, che lo ha informato della sua intenzione di lasciare il Pd e di formare nuovi gruppi autonomi in Parlamento. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.Il presidente Conte, nel corso della telefonata, ha chiarito di non volere entrare nelle dinamiche interne a un partito. Ha però espresso le proprie perplessità su una iniziativa che introduce negli ...

Governo : p.Chigi - se scissione Renzi prima Conte avrebbe valutato percorribilità progetto : Roma, 17 set. (AdnKronos) – Se la scissione del Pd voluta da Matteo Renzi fosse stata “portata a compimento prima della nascita del nuovo esecutivo”, il “presidente incaricato Giuseppe Conte avrebbe potuto disporre di un quadro di riferimento più completo per valutare la sostenibilità e la percorribilità del nuovo progetto di Governo che ha presentato al Paese”. E’ quanto sottolineano fonti di Palazzo ...

Governo : P.Chigi - ‘singolari tempi scissione - operazione Renzi non trascurabile’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Rimane singolare la scelta dei tempi” dell’operazione portata avanti da Matteo Renzi, che ha lasciato con i suoi il Pd, una decisione “annunciata subito dopo il completamento della squadra di Governo”. Lo sottolineano fonti di Palazzo Chigi, ricordando che proprio “ieri hanno giurato, infatti, i viceministri e i sottosegretari”. “Se portata a compimento ...

x leb–Pd : Letta - ‘scissione Renzi senza una ragione - né profonda né politica’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Ho letto in treno, quindi più con attenzione e senza distrazioni, l’intervista di Matteo Renzi a Repubblica. Cercavo soprattutto le ragioni, quelle profonde e politiche, della scissione. Non le ho trovate”. Lo scrive Enrico Letta su twitter. L'articolo x leb–Pd: Letta, ‘scissione Renzi senza una ragione, né profonda né politica’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Renzi - Conte perplesso per la scissione Pd : «Scelta tempi singolare» : Palazzo Chigi esprime «perplessità» per la scissione di Renzi. Questo trapela da fonti del governo mentre Luigi Di Maio derubrica la questione a un fatto interno al...

Renzi - Calenda : scissione di Palazzo - servono risposte sui temi veri : Un'area di mezzo, liberale, innovativa, libera dalle catene della sinistra e super-riformista. E' il suo progetto e sembra anche, separatamente, quello di Renzi. Ma ha senso nell'Italia...