Febbre del Nilo | isolato il virus in un volatile nell’Oristanese Nei giorni scorsi in

(Di martedì 17 settembre 2019) Ildella West Nile (del) è statoin unritrovato morto nelle campagne di Escovedu, frazione di Usellus (Oristano). Per questo il Centro nazionale sangue ha emesso un bollettino per le misure di prevenzione ovvero l’utilizzo del test sul sangue donato. Il centro fa riferimento al ministero della Salute e opera presso l’Istituto Superiore di Sanità e svolge funzioni di coordinamento e controllo tecnico-scientifico del sistema trasfusionale. Lo stesso provvedimento era stato adottato il 6 settembre per la provincia di Vercelli perché era stata riscontrata la positività per ilin un pool di zanzare. Ilviene trasmesso dalle zanzare, che vivono sia in ambiente rurale che in ambiente urbano. Lo scorso anno in Italia e in altri Paesi dell’Europa centro-meridionale, è stato registrato un aumento della circolazione del West Nile. Solo ...

