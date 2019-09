Civati | “Nuovo partito di Renzi? Oggi è una brutta giornata per Calenda Franceschini?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) “L’addio dial Pd? Mi pare che sia una grande operazione tattica e ‘proporzionalista’. Il punto è che con il proporzionale il Pd non ci sarà più. Se non c’è più un sistema elettorale che polarizzi su grandi partiti, è normale che ognuno si metta in proprio. Mi pare che sia questo il messaggio die di“. E’ il commento pronunciato a “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dal fondatore di Possibile, Giuseppe, circa la scissione di Matteodal Pd. E aggiunge, ironizzando sull’europarlamentare di Siamo Europei: “Nel giro di una settimana, sono nati due partiti, peraltro molto simili tra di loro. Secondo me,sta passando una. Devo mandargli un messaggio di solidarietà. La decisione diè tutt’altro che banale, l’intervista dia ...

civati : Nuovo umanesimo. - civati : Voi sapete. Quando finirà questa vergogna mondiale? Teorici del cosiddetto “nuovo umanesimo” siete collegati?… - civati : Nuovo umanesimo ne abbiamo? -